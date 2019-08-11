Son dakika... Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Kerpe Adası'nın 86 km güneydoğusunda 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kerpe Adası'nın 86 km güneydoğusu olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 15:35'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Update: M4.2 #earthquake (#σεισμός) strikes 86 km SE of #Kárpathos (#Greece) 12 min ago. https://t.co/1aSHazcrjz— AllQuakes - EMSC (@EMSC) 11 Ağustos 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle