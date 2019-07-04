Son dakika... Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.01'de Girit Adası'nın kuzeyinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
M4.2 #earthquake (#σεισμός) strikes 17 km NE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/HiRVqyUQaP— EMSC (@LastQuake) 4 Temmuz 2019
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