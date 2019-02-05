Son dakika... Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras Türkiye'de
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, 2 gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda Ankaraâ€™ya geldi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n daveti Ã¼zerine Ã¶zel uÃ§akla Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™na geldi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesiâ€™ne hareket eden Ã‡ipras, burada CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
Ã‡iprasâ€™Ä±n, burada Ã¶nce Fuat Oktay daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ziyaret kapsamÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde; TÃ¼rkiye- Yunanistan iliÅŸkilerinin tÃ¼m boyutlarÄ±yla gÃ¶zden geÃ§irilmesi ve iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± geliÅŸmelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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