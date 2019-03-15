Son dakika: Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!
Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydediliyor. ChristChurch ilçesindeki okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, bir kişinin gözaltında olduğunu belirterek 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.
KENTİN Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.
BAŞBAKAN: BUGÜN ÜLKEMİZİN EN KARANLIK GÜNLERİNDEN BİRİ...
Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında bir kişinin gözaltına alındığını söyledi. Başbakan Ardern, 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi' dedi.
YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.
"SİYAH GİYİNMİŞ BİR ADAM..."
Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.
ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK
Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergi yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Wellington Türkiye Büyükelçisi Ahmet Ergin saldırıya ilişkin şu açıklamaları yaptı... Ergin, şunları söyledi:
"Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor, henüz Yeni Zelanda makamlarından konunun ayrıntılarına ilişkin açıklama yapılmadı. ChristChurch'ün halen kordon altında ve operasyonlar devam ediyor.
İki camide cuma namazı esnasında gerçekleşti olaylar. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, medyadaki bilgilerden öğrenebildiğimiz kadarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 50 yaralı olduğuna ilişkin. Bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Şu anda düşen bir haber ölü sayısının 30'a yaklaşabileceğini belirtiyor. Operasyon devam ediyor.
En az iki saldırgan olduğu söyleniyor. Geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Eşzamanlı saldırı olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Her iki cami de ChristChurch'ün merkezi sayılabilecek bölgede."
Ayrıntılar geliyor...
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