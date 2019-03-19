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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika... Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin Türkiye rotası ortaya çıktı
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Dünya
19.03.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin Türkiye rotası ortaya çıktı

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Son dakika... Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin Türkiye rotası ortaya çıktı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıktı.

Terörist İzmir Selçuk'ta Efes ve Meryem Ana Evi'ne gitti. Çeşme Kalesi'ni inceledi. Kayıt sistemi ve kamerası olmayan pansiyonlarda kaldı. Teröristin ayrıca Kazıklı Voyvoda'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ne gittiği ve Tokat'ta iki gün kaldığı da tespit edildi. Kazıklı Voyvoda'nın Fatih Sultan Mehmet'in emri ile Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu biliniyor.

Terörist Brenton Tarrant Türkiye'de İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir, Sivas, Konya ve Ankara'ya gitti.

İzmir'i ziyaret eden terörist Brenton Tarrant'ın Türkiye seyahati boyunca kimlerle irtibatta olduğu araştırılıyor.

Yeni Zelanda'daki saldırgan böyle yakalandıYeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, acımasız saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. Saldırının ardından bölgede okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Saldırıya ilişkin üçü erkek biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Başbakan Jacinda Ardern 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Ergin, Yeni Zelanda basınına göre saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü belirtti.
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