Son dakika... Yeni Kaledonya'da 7.5'lik deprem
Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan ve Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sebebiyle tsunami uyarısı yaptı. Tsunami dalgalarının boyunun 1 ila 3 metre arasında değişebileceği söylendi.
Tsunaminin Fiji'ye ve Vanuatu'ya da ulaşabileceği belirtildi.
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