Son dakika... Yeni AB Komisyonu Genel Kurulda kabul edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Yeni AB Komisyonu Genel Kurulda kabul edildi
GeriDünya Son dakika... Yeni AB Komisyonu Genel Kurulda kabul edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Yeni AB Komisyonu Genel Kurulda kabul edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Yeni AB Komisyonu Genel Kurulda kabul edildi

Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada 157'ye karşı 461 oyla kabul edildi.

Strazburg'daki oturumda, yeni seçilen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in 27 üyeden oluşan ekibi, oylamaya sunuldu. Oylamada 461 kabul, 157 ret oyu kullanılırken, 89 parlamenter çekimser kaldı. Yeni Komisyon, Jean-Claude Juncker Komisyonundan görevi 1 Aralık'ta devralacak. Von der Leyen'in komisyonu 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

AP’nin daha önce Fransız, Macar ve Rumen üyelere onay vermemesi dolayısıyla yeni Komisyon, 1 Kasım'da göreve başlayamamıştı.

GENİŞLEMEYE MACAR ÜYE

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üye Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi de İspanyol Josep Borrel (72) olacak.

Halihazırda AB Yüksek Temsilciliğini yürüten Federica Mogherini'den 26 yaş büyük Borell'in mühendislik, ekonomi ve matematik alanlarında eğitimi bulunuyor.

Sosyalist kökenli ve ayrılıkçı karşıtı Katalan olarak bilinen Borell, Avrupa yanlısı tutumuyla tanınıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi aynı zamanda AB Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İngiltere’nin ülkede yapılacak genel seçimleri mazeret göstererek isim sunmadığı 27 kişilik komisyonda, 3'ü kıdemli olmak üzere 8 başkan yardımcısı olacak. Buna göre, kıdemli başkan yardımcılıklarına Hollandalı Frans Timmermans, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Letonyalı Valdis Dombrovskis seçildi.

Timmermans "Yeşil Avrupa" dosyasıyla çevre konularında, Vestager dijital çağ ve rekabet konularında, Dombrovskis ise ekonomi ve finansal konularda yetkili olacak.

Diğer başkan yardımcıları ise Slovak Maros Sefcovic, Çek Vera Jourova, Hırvat Dubrovka Şuica ve Yunan Margaritis Schinas oldu.

AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞINI YÜRÜTECEK İLK KADIN VON DER LEYEN

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun (AP) AB Komisyonu Başkanlığına atanan ilk kadın oldu.
Siyasete ilk kez 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyor.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki von der Leyen, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde bulunuyor.
"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan von der Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi von der Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

YENİ ÜYELER

Avusturyalı Johannes Hahn bütçe ve yönetimden sorumlu üyeliğe, Belçikalı Didier Reynders adaletten sorumlu üyeliğe, Bulgar Mariya Gabriel inovasyon ve gençlikten sorumlu üyeliğe, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Stella Kyriakides de sağlıktan sorumlu üyeliğe seçildi.

AB Komisyonunun enerjiden sorumlu üyesi Estonyalı Kadri Simson, uluslararası ortaklıklardan sorumlu üyesi Finlandiyalı Jutta Urpilainen, iç pazardan sorumlu üyesi Fransız Thierry Breton oldu.

Polonyalı Janusz Wojciechowski tarımdan sorumlu komisyon üyesi olarak atanırken, Portekizli Elisa Ferreira uyum ve reformlardan sorumlu komisyon üyesi, Rumen Adina Valean ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi, Sloven Janez Lenarcic kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi, İsveçli Ylva Johansson ise iç işlerinden sorumlu komisyon üyesi olarak belirlendi.

İrlandalı Phil Hogan ticaretten sorumlu komisyon üyeliğine, İtalyan Paolo Gentiloni ekonomiden sorumlu komisyon üyeliğine, Litvanyalı Virginijus Sinkevicius çevre ve okyanuslardan sorumlu komisyon üyeliğine, Lüksemburglu Nicolas Schmit istihdamdan sorumlu komisyon üyeliğine, Maltalı Helena Dalli eşitlikten sorumlu komisyon üyeliğine seçildi.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle