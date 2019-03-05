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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
05.03.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Son dakika... WWE efsanesi King Kong Bundy hayatını kaybetti

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Son dakika... WWE efsanesi King Kong Bundy hayatını kaybetti

WWE efsanesi Amerikan güreşçisi King Kong Bundy 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Profesyonel Amerikan güreşçisi WWE efsanesi King Kong Bundy 61 yaşında hayatını kaybetti. WWE efsanesinin ölüm haberi yakın arkadaşı David Herro tarafından açıklandı. Herro, Bundy'nin geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybettiğini Facebook hesabı üzerinden duyurdu.

Gerçek adı Christopher Pallies olan King Kong Bundy ABD'nin New Jersey eyaletindeki Atlantic City'de dünyaya gelmişti. 1.95 m boyunda ve 207 kg ağırlığında olan King Kong Bundy WWE'de ilk kez 1981 yılında ringe çıkmıştı.


King Kong Bundy, Hulk Hogan ile 1986'da yaptığı ve Hogan'ın kazandığı maçla büyük üne kavuşmuştu.

King Kong Bundy, Evli ve Çocuklu dizisinde konuk oyuncu olarak da rol almıştı.

King Kong Bundy önümüzdeki ay ABD'nin New York kentinde tekrar ringe çıkmayı planlıyordu.

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