Son dakika... WWE efsanesi King Kong Bundy hayatını kaybetti

Profesyonel Amerikan güreşçisi WWE efsanesi King Kong Bundy 61 yaşında hayatını kaybetti. WWE efsanesinin ölüm haberi yakın arkadaşı David Herro tarafından açıklandı. Herro, Bundy'nin geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybettiğini Facebook hesabı üzerinden duyurdu.

Gerçek adı Christopher Pallies olan King Kong Bundy ABD'nin New Jersey eyaletindeki Atlantic City'de dünyaya gelmişti. 1.95 m boyunda ve 207 kg ağırlığında olan King Kong Bundy WWE'de ilk kez 1981 yılında ringe çıkmıştı.

