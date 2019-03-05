Son dakika... WWE efsanesi King Kong Bundy hayatını kaybetti
WWE efsanesi Amerikan güreşçisi King Kong Bundy 61 yaşında yaşamını yitirdi.
Profesyonel Amerikan güreşçisi WWE efsanesi King Kong Bundy 61 yaşında hayatını kaybetti. WWE efsanesinin ölüm haberi yakın arkadaşı David Herro tarafından açıklandı. Herro, Bundy'nin geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybettiğini Facebook hesabı üzerinden duyurdu.
Gerçek adı Christopher Pallies olan King Kong Bundy ABD'nin New Jersey eyaletindeki Atlantic City'de dünyaya gelmişti. 1.95 m boyunda ve 207 kg ağırlığında olan King Kong Bundy WWE'de ilk kez 1981 yılında ringe çıkmıştı.
.@RealKKBundy is headed to our 80's Wrestling Con on April 27th in Freehold, NJ at iPlay America! Tickets and info available at: https://t.co/Xw8RfwO4Rx pic.twitter.com/nnFO8TCXLc— 80's Wrestling Pics! (@80sWrestlingPic) February 13, 2019
King Kong Bundy, Hulk Hogan ile 1986'da yaptığı ve Hogan'ın kazandığı maçla büyük üne kavuşmuştu.
King Kong Bundy, Evli ve Çocuklu dizisinde konuk oyuncu olarak da rol almıştı.
King Kong Bundy önümüzdeki ay ABD'nin New York kentinde tekrar ringe çıkmayı planlıyordu.
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