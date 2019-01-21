Son dakika... Venezuela'da darbe girişimi iddiası
Reuters haber ajansı, Venezuela'da kendisini subay olarak tanıtan bir grup askerin Maduro'yu devirme çağrısı yaptığını fakat bahsi geçen videonun Venezuelalı askerler tarafından çekilip çekilmediğinin henüz doğrulanamadığını duyurdu.
Reuters haber ajansı, Venezuela'da kendisini subay olarak tanıtan bir grup askerin sosyal medya üzerinden video aracılığıyla Maduro'yu devirme çağrısı yaptığını fakat bahsi geçen videonun Venezuelalı askerler tarafından çekilip çekilmediğinin henüz doğrulanamadığını duyurdu.
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