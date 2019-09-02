Son dakika! Ve korkulan oldu... İlk ölüm
Dorian Kasırgası saatte 295 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Bahamalar'da bakanlık kasırga nedeniyle en az bir kişinin öldüğünü açıkladı.
Fırtınanın şiddeti nedeniyle kurtarma çalışması yapılamayan Abaca adalarında kurtarma çalışmalarının başlayacağı açıklandı.
Dorian’ın iki gün boyunca şiddetli yağmur, yüksek dalgalar ve yıkıcı rüzgârla Bahamaları etkisi altına aldıktan sonra ABD’ye geçmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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