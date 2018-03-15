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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerRusya'ya karşı peş peşe hamleler: Ve ABD de harekete geçti
Dünya Rusya'ya karşı peş peşe hamleler: Ve ABD de harekete geçti
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Dünya
15.03.2018 - 18:59, Son Güncelleme:

Rusya'ya karşı peş peşe hamleler: Ve ABD de harekete geçti

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Rusya'ya karşı peş peşe hamleler: Ve ABD de harekete geçti

ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi. İngitere de dün Rusya'nın İngiltere'de görev yapan 23 diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinin (OFAC) bazı Rus vatandaşlarıyla kurumlarına getirdiği yeni yaptırımlar kamuoyuna duyuruldu.

İSTİHBARAT HEDEFTE

Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurumu finansal yaptırım listesine ekledi.

"SALDIRILARA KARŞI KOYUYORUZ"

Yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "ABD yönetimi, başkanlık seçimlerine müdahale girişimleri de dahil Rusların kötü niyetli siber aktivitelerine, yıkıcı siber saldırılarına ve kritik altyapı birimlerine sızma girişimlerine karşı koymaktadır." ifadesini kullandı.
Açıklamada, Rusya'nın siber saldırılarına karşı gereken her şeyin yapılacağı vurgulanırken, Moskova üzerindeki Ukrayna ve Kırım baskısının da devam edeceğine işaret edildi.

2016 başkanlık seçim sürecinde Amerikan seçmenlerinin kafasını karıştıracak siyasi içerikli paylaşımlar ürettiği ve bunları sosyal medya hesapları üzerinden yayılmasını sağlamakla suçlanan IRA'ya kaynak sağladığı gerekçesiyle 13 Rus vatandaşı ile 2 kuruluş da yaptırımlar listesine alındı.
Aynı şekilde GRU'ya kaynak sağladığı ve destek verdiği gerekçesiyle farklı düzeylerde yetkileri olan 6 GRU görevlisi de kara listeye dahil edildi.
Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine almış oldu.

"ARKASINDA PUTİN Mİ VAR?"

Bu arada, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı kısa değerlendirmede yaptırımlar konusuna değindi.

"ABD'nin maruz kaldığı belirtilen siber saldırıların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olup olmadığı" şeklindeki bir soruya Trump, "Öyle gözüküyor. Çok üzücü bir durum. Bunun arkasında kesinlikle Rusların olduğu gözüküyor. Bir daha bu tür şeyler olmamalı. Bunu çok ciddiye alıyoruz." yorumunu yaptı.

MUELLER LİSTESİ

Öte yandan, bugün yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların, 16 Şubat'ta iddianamesini açıklayan Rusya soruşturmasından sorumlu özel yetkili savcı Robert Mueller'in iddianamesindeki isimler olması dikkati çekti. Mueller'in iddianamesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ancak o dönemde Trump yönetimi Rusya'ya ilave yaptırım kararı almamıştı.

Ağustos ayında imzaladığı kararname ile Rusya soruşturması bağlamında suçlanan muhtemel kişi ve kurumlara en geç ocak ayına kadar yaptırımlar getirilmesini öngören Trump, söz konusu tarihte Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmemeyi tercih etmişti.

EN ÖNEMLİ HAMLE

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle hem ABD Kongresinde hem de Özel Yetkili Savcı Mueller nezdinde ayrı ayrı soruşturmalar yürütülmeye devam ediliyor.

Amerikan basını, yeni yaptırım dalgasını, 'Trump yönetimin Rusya'ya yönelik bugüne kadarki en önemli tepkisi' diye değerlendirdi.

CASUS YORUMU

Sputnik'in haberine göre Trump, İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesi olayı hakkında Rusya'ya yönelttiği suçlamalarla ilgili görüşlerini açıkladı.

Trump, "Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı. Bu asla olmaması gereken bir şey ve bu konuyu diğer birçok kişi gibi ciddiyetle ele alıyoruz" dedi.

İNGİLTERE'DEN SINIR DIŞI HAMLESİ

İngitere Başbakanı Theresa May dün yaptığı açıklamada Salisbury kentinde eski bir Rus casusunun sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine Rusya'nın İngiltere'de görev yapan 23 diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı. 

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