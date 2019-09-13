Son dakika... Ünlü şarkıcı Eddie Money hayatını kaybetti
ABD'li ünlü şarkıcı Eddie Money 70 yaşında hayatını kaybetti.
“Baby Hold On,” “Two Tickets to Paradise,” “Shakin'” ve “Take Me Home Tonight” gibi şarkıları ile tanınan ABD'li ünlü şarkıcı Eddie Money 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Eddie Money'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada ünlü şarkıcının bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Eddie Money'nin bir süredir yemek borusu kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle