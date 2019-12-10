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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
10.12.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Ünlü müzisyen Marie Fredriksson hayatını kaybetti

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Son dakika... Ünlü müzisyen Marie Fredriksson hayatını kaybetti

İsveçli müzik grubu Roxette'in vokalisti Marie Fredriksson 61 yaşında yaşamını yitirdi.

İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İsveçli pop grubu Roxette'in solisti de olan Marie Fredriksson'un bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986 yılında Roxette grubunu kurdu. Roxette albümleri dünya çapında 75 milyon satış rakamına ulaştı.

Roxette son olarak 2015 yılında Norveç'te konser vermişti.

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