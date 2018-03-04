Son dakika! Ünlü İtalyan futbolcu otelde ölü bulundu
İtalyan Fiorentina takımının kaptanı futbolcu Davide Astori otelde ölü bulundu.
İtalyan milli takımında da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, takımının Udinese ile oynayacağı maç için kaldığı La di Moret Oteli'nde uykusundayken ölü bulundu. Futbolcunun kalp krizi geçirdiği açıklandı. Ünlü futbolcu geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. 31 yaşındaki Astori evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.
Fiorentina kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak "Kulüp olarak derinden sarsıldık ve kaptanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.
Udinese-Fiorentina maçı ertelendi
Serie A'da bu hafta oynanacak Udinese-Fiorentina karşılaşmasının ertelendiği açıklandı.
Futbolcular gözyaşlarını tutamadı
Genoa - Cagliari maçına çıkan oyuncular ısınma esnasında haberi alınca saha ortasında ağlamaya başladılar. Bu maçın da tatili isteniyor.
DAVİDE ASTORİ KİMDİR?
Davide Astori 7 Ocak 1987 yılında İtalya San Giovanni Bianco'da dünyaya geldi. Futbola amatör olarak Pontisola'da başlayan Astori, 2001 yılında Milan'ın altyapısına geçmiştir. 2006 yılında Milan A kadrosuna yükselen oyuncu, AS Pizzighettone takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Davide Astori, bu dönemin ardından Cremonese, Cagliari, Roma ve son olarak Fiorentina takımlarında forma giymiştir. Fiorentina takımının kaptanı Davide Astori, 4 Mart 2018 tarihinde Udinese maçı için konakladığı otel odasında kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti.
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