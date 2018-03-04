Son dakika! Ünlü İtalyan futbolcu otelde ölü bulundu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol Son dakika! Ünlü İtalyan futbolcu otelde ölü bulundu
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Sıradaki Haber:Denizlispor'un galibiyet serisi sona erdi

Futbol
04.03.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Son dakika! Ünlü İtalyan futbolcu otelde ölü bulundu

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İtalyan Fiorentina takımının kaptanı futbolcu Davide Astori otelde ölü bulundu.

İtalyan milli takımında da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, takımının Udinese ile oynayacağı maç için kaldığı La di Moret Oteli'nde uykusundayken ölü bulundu. Futbolcunun kalp krizi geçirdiği açıklandı. Ünlü futbolcu geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. 31 yaşındaki Astori evli ve 2 kız çocuğu babasıydı. 

Fiorentina kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak "Kulüp olarak derinden sarsıldık ve kaptanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Udinese-Fiorentina maçı ertelendi

Serie A'da bu hafta oynanacak Udinese-Fiorentina karşılaşmasının ertelendiği açıklandı.


Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Genoa - Cagliari maçına çıkan oyuncular ısınma esnasında haberi alınca saha ortasında ağlamaya başladılar. Bu maçın da tatili isteniyor.

DAVİDE ASTORİ KİMDİR?

Davide Astori 7 Ocak 1987 yılında İtalya San Giovanni Bianco'da dünyaya geldi. Futbola amatör olarak Pontisola'da başlayan Astori, 2001 yılında Milan'ın altyapısına geçmiştir. 2006 yılında Milan A kadrosuna yükselen oyuncu, AS Pizzighettone takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Davide Astori, bu dönemin ardından Cremonese, Cagliari, Roma ve son olarak Fiorentina takımlarında forma giymiştir. Fiorentina takımının kaptanı Davide Astori, 4 Mart 2018 tarihinde Udinese maçı için konakladığı otel odasında kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti.

 

Ada bu görüntüleri konuşuyor! Ndiaye maç sonunda takım arkadaşıyla tartıştı...

Ada Ndiaye'yi konuşuyor! Maç bitti saha karıştı...Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Stoke City'ye giden Ndiaye, kavgasıyla manşetlere çıktı. İngiltere Premier League takımlarından Stoke City’de forma giyen Badou Ndiaye, Southampton maçından sonra takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile kavga etti. Bu olay TV'lerde ilk haber olurken, gazetelerde de manşetleri süsledi. Takım arkadaşı Indi ile tartışan Ndiaye’yi diğer arkadaşları zorlukla sakinleştirirken araya giren Kurt Zouma kavganın daha da büyümesini engelledi.
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