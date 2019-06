Son dakika... Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

The first picture showing smoke from one of the oil tankers, following the suspected attack in the Gulf of #Oman. pic.twitter.com/u4maiytjVd