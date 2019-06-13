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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
13.06.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Son dakika... Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

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Son dakika... Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Umman Körfezi'nde, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları'na ait iki tankerde patlama oldu. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları grubu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait tankerlerde meydana gelen durumdan haberdar olduklarını bildirdi, detay vermekten kaçındı. Tayvan merkezli CPC de Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi. 

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.


TAYVAN'A AİT TANKER VURULDU

Tayvan merkezli CPC de aynı bölgede kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından gemide görev yapan 21 personel tahliye edildi.

NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait Front Altair adlı tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı ve bu sebeple yangın çıktığı duyuruldu. Gemide görev yapan 23 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran, yaşanan olaylarda tankerlerde görev yapan 44 personeli kurtardığını açıkladı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

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