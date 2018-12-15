Son dakika... Ukrayna savaş uçağı düştü!
Ukrayna ordusu, SU-27 tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı.
Ukrayna'da SU-27 tipi savaş uçağının inmeye çalışırken düştüğü açıklandı.
Pilotun öldüğünün belirtildiği açıklamada, "Olayın sebebi araştırılıyor" denildi.
DAHA ÖNCE DE OLDU
Daha önce de Ukrayna’nın Vinnitsya bölgesinde bulunan Ulanov köyünde yakınlarında Su-27 tipi bir savaş uçağı düşmüştü.
Geçtiğimiz Ekim ayında, Clear Sky2018 tatbikatı kapmasında Ukrayna’da düzenlenen eğitim uçuşu sırasında, Su-27 tipi bir uçağın düştüğü açıklanmıştı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle