Son dakika... Ukrayna: Rusya savaş gemimize ateş açtı
Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerginliği sürüyor... Ukrayna Ordusu, "Bir savaş gemimize Rusya tarafından ateş açıldı." açıklamasını yaptı. Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı. Saldırıda 2 asker yaralanırken Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, FSB teknesinden Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere ateş açıldığı bildirildi.
Gemilere açılan ateş sonucunda 2 kişinin yaralandığının aktarıldığı açıklamada, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı. Ukrayna basınında ise açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.
SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ
Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana gerilim yaşayan Moskova ve Kiev yönetimleri, bugün resmen savaşın eşiğine geldi.
Ukrayna, Rusya'nın bir savaş gemisine Kerç Boğazı'nda ateş açtığını duyurdu. Ukrayna donanması, isabet alan geminin güç kaybettiğini ve 2 mürettebatın yaralandığını da aktarıyor.
SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI
Ukrayna Donanması, olayda iki denizcisinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.
Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki olaylar bu sabah başladı. Kerç Boğazı’na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.
Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası’nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.
KERÇ BOĞAZI SORUNU
Rusya, 16 Mart 2014'te Kırım'ı topraklarına kattı. Ardından 16 Mart 2014’te yapılan ve yaklaşık 250 bin Müslüman Kırım Tatarı'nın boykot ettiği referandum sonucuna dayanarak Rusya tarafından ilhak edilmişti.
Yüz binlerce Kırım Tatarı 1944 yılında Sovyet lideri Stalin tarafından anayurtları olan Kırım'dan sürgün edilmiş, yerlerine Ukraynalı ve Rus nüfus yerleştirilmişti.
Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.
Rusya, Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.
Batılı ülkeler, Kırım'ın ilhakı nedeniyle Moskova yönetimine yıllardır yaptırım uyguluyor.
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