Son dakika... Ukrayna Rus tankerine el koydu
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.
Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi
Açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na farklı bir isimle giriş yaptığı, geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi.
Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi.
Kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personeli gözaltına almıştı.
Kırım’da Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova’daki cezaevine gönderilmişti.
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