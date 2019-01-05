Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko İstanbul'da
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nden bağımsızlık belgesi almak için İstanbul'a geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere İstanbul'a geldi. Poroşenko şu dakikalarda Fener Rum Patrikhanesi'ne girdi.
ERDOĞAN VE POROŞENKO GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Erdoğan ve Poroşenko'nun Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
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