Son dakika... Ukrayna askerleri hakkında karar verildi
Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkeme, geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sonucu Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı dört asker hakkındaki kararını açıkladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkeme, geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sonucu Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı dört askerin Mayıs 2019'a kadar tutuklu kalmasına karar verdi.
AZAK DENİZİ'NDE GERGİNLİK
Rusya, 25 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne göre Rusya´nın alıkoyduğu askerlerin "rehin" olduklarını açıklamıştı.
Kiev, Rusya'nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.
FSB'nin yayınladığı ve alıkonulan Ukraynalı denizcilerin sorgulandığı görüntülerde Andrey Draç adlı mürettebat, "Mariupol'a doğru yol alırken Rusya'nın kıyı güvenlik yetkilileri, Rusya Federasyonu yasalarının ihlal edildiği yönünde uyarıda bulundu" dedi.
NATO, Rusya'ya Ukrayna gemilerini ve askerlerini serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.
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