Son dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sürpriz hamle

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sürpriz hamle
GeriDünya Son dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sürpriz hamle
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
06.06.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Son dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sürpriz hamle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sürpriz hamle

AFP haber ajansı, Fransa, Almanya, İngiltere'nin ABD'ye karşı mektup yazarak İran'a karşı yaptırımlarda Avrupa ülkelerine muafiyet getirilmesi çağrısında bulundu. Avrupalı firmaların İran ile yüklü miktarda anlaşmaları nedeniyle İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan büyük zarar gördüğü biliniyor.

ABD, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan kısa süre önce çekildiğini açıklamıştı. 

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a karşı uyguladığı ağır yaptırımlar Avrupa ülkelerinin tepkisiyle karşılanıyor. 

Avrupa Birliği (AB), ABD'den İran'la iş yapan şirketlerinin yaptırımlarından muaf tutulmasını talep etti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Marie sosyal medya hesabından, AB, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı alan ABD'ye gönderdikleri ortak mektubu yayınladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ya göderilen, Fransa Maliye Bakanı Le Marie, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini imzalı mektupta, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Her ne kadar ABD, İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklasa da, bu anlaşmanın İran'ın nükleer silahlara erişimini engelleyecek en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiği sürece AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da uyacağına dikkat çekilen mektupta, "Müttefikler olarak ABD'nin Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını zedeleyecek adımlardan kaçınacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB şirketlerinin İran'la nükleer anlaşma sağlandıktan sonra yaptıkları sözleşmelerin ABD yaptırımlarından muaf tutulması çağrısında bulunulan mektupta, İran'la bankacılık ve finansal kanalların da açık tutulması istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde, ülkesinin P5 1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran yönetimine ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu.

Avrupa'nın önemli şirketleri, nükleer anlaşma yapıldıktan sonra İran'da ticaret ve yatırımlar yapmaya başlamıştı. Avrupalı şirketler, İran'la çalışmaya devam etmeleri halinde ABD yaptırımlarından zarar görmekten çekiniyordu.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.06.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    5
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Qatar Airways CEO'su cinsiyetçi söylemlerinden ötürü özür diledi

Herkesin önünde zorla dudağını öpmüştü... İlk savunması geldi

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

ABD'nin kararının ardından Avrupa harekete geçiyor