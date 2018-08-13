Son dakika: Türkiye'nin çağrısına Rusya’dan destek geldi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt geldi. Erdoğan'ın çağrısı hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bütün dış ticaretin milli para birimleriyle gerçekleştirilmesini istediklerini dünyaya duyurdu. Türkiye'yle yaptıkları görüşmelerde bu konunun birden çok kez gündeme geldiğini vurguladı.
Ancak bu modelin uygulamaya konması için detaylı çalışma gerektiğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Türkiye'nin Çin, Rusya ve Ukrayna'yla ticaretini milli para birimleriyle yapmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı.
ALMAN HÜKÜMETİ: GELİŞMELERİ İZLİYORUZ…
Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
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