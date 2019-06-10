Son dakika... Türkiye'den İzlanda'ya nota
Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.
Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konu ile ilgili İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşeceği açıklandı.
İzlanda’yla karşılıklı yerleşik diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Bu sebeple de Oslo Büyükelçisi aynı zamanda İzlanda’ya akredite olarak görev yapıyor. Bu sebepten dolayı nota Norveç Elçiliği aracılığıyla verildi.
İşte İzlanda Keflavik Havaalanı'nda yaşananlar...
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