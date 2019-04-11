Son dakika... Türkiye'den Fransa'ya art arda tepkiler
Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “24 Nisan’ı anma” günü ilan etmesine sert tepki gösterdi. Fransa'nın skandal kararının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden Fransa'ya şu sözlerle tepki gösterdi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 11, 2019
Dışişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır: https://t.co/y1yDApoD2m pic.twitter.com/RpJzpJ14c5
DIŞİŞLERİ: İLİŞKİLERİ MENFİ ŞEKİLDE ETKİLEMESİ KAÇINILMAZDIR
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ise şu ifadelere yer verildi;
"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “24 Nisan’ı anma” günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatları, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit etmiştir. Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır.
Cumhurbaşkanı Macron’un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir.
Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır.
Türkiye, 104 yıllık sözkonusu tarihi olayın Ortak Tarih Komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir.
Tüm bu hususları bildiği halde, seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır.
Fransa’nın, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun bir kısmını işgal ederek, Ermeni isyancıları sivil halka karşı insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmeye teşvik ettiği tarihi bir gerçektir.
Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslümanın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır.
Macron’un oy elde etmek uğruna, diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa’daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır.
Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” İlan Etmesi Hk. https://t.co/9RE0ptZxvE— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 11, 2019
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