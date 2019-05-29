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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
29.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'den 'AB'nin Türkiye ilerleme raporuna' ilk tepki

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı AB'nin Türkiye ilerleme raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Genişleme politikasının önemi her yıl artmaktadır. Türkiye'de raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri tabiki not edecek ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıntılı bir değerlendirmemiz komisyonla tartışılacaktır. Bu rapor AB'nin kendi, varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır. AB ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta Türkiye'deki mevcut durumu tespit edememektedir. Popülist bakış açısı kurumlara sirayet etmiştir.

Tüm aday ülkelerden sadece aday ülke olarak bahsedilirken Türkiye için öncelikle aday ülke, stratejik ortak ve bölgesel aktör olarak da gösterildi. Raporda Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor. Türkiye Avrupa'nın parçasıdır. Türkiye, engellere rağmen sürece sahip çıkıyor. AB'yi AB değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan bazı çevreler de var. Biz bunlara Türkiye ve Avrupa'nın lehine gelişmeler olmadığı için itibar etmek istemiyoruz.

Türkiye 20 fasılda ilerleme kaydetti. Siyaseten 14 fasıl engellenmiş durumda. 

Güney Kıbrıs'ın AB üyesi olması büyük hata. Güney Kıbrıs ya da Yunanistan istedi diye AB sınırlarımızı belirleyemez. 

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ

Raporda gümrük birliğine ilişkin negatif bir engelleme olmaması dikkat çekici. AB'nin gümrük birliği güncellemesinde adım atması herkesin çıkarına olur. Raporda vize serbestisi ve çalışma gruplarımızın kaydettiği gelişmelere atıflar var, belli çevrelerin iddialarını yansıtmıyor. Vize serbestisinde 66 kriter yerine getirildi. Vize serbestisi sürecinde ilerleme gerekli ve yararlı. Pasaportlarımız AB standartları ile uyumlu hale gelmiştir. Son 6 kriterin de en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürmektedir.

Türkiye, özgürlük-güvenlik dengesi için çaba harcıyor.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ

Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.

SİYASİ REFORM SÜRECİ

Raporda OHAL kaldırıldıktan sonra siyasi reform sürecine yönelik attığımız önemli adımlara yeterince atıf yapılmamıştır.

YARGI İŞLEYİŞİ

Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez. Yargı alanında önemli adımlar atılıyor. Yargı reformu strateji belgesi yarın açıklanacak.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİM SÜREÇLERİ

AB seçmenin iradesine saygı göstermedi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı hesap verir konuma getirildi. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin eleştiriler kabul edilemez. Hukuka inana herkes YSK kararlarına saygı duymalı. Türkiye oyların yeniden sayıldığı tek ülke değil.

AB İLE GÖÇ MUTABAKATI

AB ile göç konusundaki anlaşmamız teyit edilmiştir. AB göçmen konusunda daha fazlasını yapmalı. Göçmen krizinin Türkiye'ye maliyeti en az 37 milyar dolardır.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarımız meşrudur. Doğu Akdeniz'deki asli haklarımızı koruyacağız. Tek taraflı bakış Doğu Akdeniz'i tehlikeye atar. Rapordaki Rum tezleri sorunu çözmez. AB, Kıbrıs sorununu AB'ye ithal ederek hata yapmıştır.

AB İLE TİCARET

Türkiye AB pazarıyla bütünleşmiştir. İşleyen bir piyasa ekonomimiz var.

Türkiye yapısal reformların adımlarını atmayı sürdürüyor. AB Müktesebatı'na uyum konusunda kararlıyız. 23 ve 24'üncü fasılların açılmaması çelişkilidir. Katılım müzakerelerinin önü açılmalıdır. Ülkemiz 25 yıldır gümrük birliğini uygulamaktadır. Gümrük birliği güncelleme süreci başlatılmalıdır. AB raporda kendi sorumluluklarına yer vermemiştir. Türkiye'nin AB üyeliği en yararlı üyelik olacaktır.

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