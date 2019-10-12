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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 00:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' yanıtı

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Son dakika... Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara ilişkin, "Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.

Sözcü Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta, olası yaptırımlara Türkiye'nin misliyle karşılık vereceğinin altını çizdi.

Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Aksoy şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurmuştu.

Mnuchin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmişti.

Trump'ın Suriye'deki Barış Pınarı Harekatından "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir DEAŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullanmıştı.

"Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurgulamıştı.

Mnuchin, "(Türkiye'nin) Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları ve kendilerine yaptırım gelebileceğini konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. Ancak bu bize verilen en geniş başkanlık yetkileri olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullanmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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