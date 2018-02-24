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    Son dakika... Türkiye'den ABD'ye Kudüs tepkisi

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma kararının ardından açıklama yaptı. Açıklamada 'Karar son derece kaygı verici' ifadeleri yer aldı.

    Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

    "ABD Yönetimi’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

    ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu’nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

    ABD’nin son derece kaygı verici söz konusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

    BÜYÜKELÇİLİĞİ MAYIS AYINDA TAŞIYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

    ABD yönetiminden yapılan açıklamada Tel Aviv’deki Büyükelçiliğinin Mayıs ayında Kudüs’e taşınacağı bildirilmişti.

    Son dakika... Türkiyeden ABDye Kudüs tepkisi
     

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    Etiketler: Kudüs , ABD , Türkiye
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