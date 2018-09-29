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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
DHA
29.09.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Son dakika.. Türkiye ve Yunanistan alarmda... Ve kâbus başladı

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Son dakika.. Türkiye ve Yunanistan alarmda... Ve kâbus başladı

Yunanistan'ın birçok bölgesini etkilemeye başlayan tropik kasırga 'Zorba', Güney İon bölgesinde ve Peloponez'in güneybatısında bulunan Pilos bölgesinde 9.0 bofor şiddetinde rüzgar, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla kendini hissettirdi.

Kasırga birçok yerde elektrik kesintisine neden oldu. Meteoroloji merkezinin son değerlendirmesine göre 'Zorba'nın geçmeyeceği bölgeler Kuzey İon, Epir ve Batı Makedonya bölgeleri olarak açıklandı.

Kasırgadan etkilenmeyeceğine inanılan Doğu Makedonya ve Trakya bölgeleri ise bu doğa olayıyla Pazar günü karşı karşıya gelecekler.

Kasırganın Attika bölgesine bugün öğleden sonra ulaşması bekleniyor.

AccuWeather'in deneyimli meteoroloğu T. Ros Giritin, kuzey ve batı sahilleriyle Yunanistan'ın güneyindeki adalarda çok belirgin bir şekilde baş gösterecek olan kasırganın Türkiye'nin güneybatı sahillerini de vurmasının beklendiğini söyledi.

Kasırganın pazartesiye kadar süreceği düşünülüyor.

ADALARA SEFERLER İPTAL

Pire ve Rafina limanlarından Oniki Ada'ya ve Kiklades Adaları'na seferler iptal edildi, Saronikos Adaları'na sefer yapan gemiler limanda bağlı kaldı. Rio-Antirio seferleri iptal edildi. 

Yunanistan üzerinden Türkiye’ye geçmesi beklenen tropik kasırga, Cuma günü İon Denizi'nin doğusunda belirmeye başlamıştı.

Atina Meteoroloji Merkezi’nin açıklamalarına göre, günün ilerleyen saatlerinde Attika'nın güneyini ve güney doğusunu etkileyecek olan 'Zorba', Cumartesi öğle saatlerinde Yunanistan'ın güneybatısına kayacak ve Peloponez ile Girit'i saracak. Kasırga, Pazar günü Ege Denizi'ne, daha sonra da Türk sahillerine ulaşacak.

Son dakika.. Türkiye ve Yunanistan alarmda... Ve kâbus başladı

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Son 24 saatte ne oldu? (29.09.2018)
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