Son dakika... Türkiye 2 istihbaratçıyı yakaladı
Birleşik Arap Emirlikleri gizli servisinde görev alan 2 istihbaratçı casusluk iddiasıyla yakalandı.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ten gelen bilgiye göre gözaltına alınan istihbaratçılardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. İstihbarat elemanlarının Pazartesi günü İstanbul’da yakalandıkları bildirildi.
Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, yakalananlardan birinin Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak Türkiye'ye gelip gelmediğinin incelendiğini ifade etti.
Şüphelinin Kaşıkçı öldürüldükten birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi.
Yetkili, gözaltına alınan 2 kişiden birini, hakkında sağlam deliller elde etmek için 6 ay süreyle izlediklerini ve Pazartesi günü 2 kişiyi de gözaltına aldıklarını ifade etti.
Yakalanan istihbaratçıların BAE istihbarat teşkilatı adına Türkiye'deki Arap vatandaşları hakkında casusluk yaptıklarını, sürgündeki Arap siyasetçiler ve öğrenciler hakkında istihbarat topladıklarını itiraf ettiler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle