Son dakika! Türk konsolosluğuna saldırı planlayan 4 kişiye gözaltı
Reuters haber ajansı, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı planladığı belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Gözaltına alınan kişilerin Fas kökenli Hollandalı olduğu ifade edildi.
Söz konusu kişilerin bu hafta hâkim karşısına çıkmasının beklendiği ifade edildi.
Fas kökenli Hollanda vatandaşı 4 kişinin Türk konsolosluğuna yönelik saldırıyı hangi motivasyonla gerçekleştirmek istediği bilinmiyor.
Gözaltıların 2017'de gözaltına alınan bir kişinin telefon görüşmelerinden yola çıkılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
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