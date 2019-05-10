Son dakika... Tunus'ta göçmen faciası
Uluslararası Göç Örgütü, Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 50 kişinin boğulduğunu duyurdu.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Tunus açıklarındaki uluslararası sularda bir teknenin batması sonucu en az 50 düzensiz göçmenin boğulduğunu duyurdu.
BM'nin göç örgütü olan IOM'in Sözcüsü Joel Millman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 50 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.
Sözcü Millman, kazada 16 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.
Öte yandan, IOM'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus Savunma Bakanlığı'na göre teknenin Libya'nın Zuvare şehrinden hareket ettiği kaydedildi.
Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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