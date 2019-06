Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi hastaneye kaldırıldı

92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

DEVELOPING: Tunisia's President Beji Caid Essebsi is "seriously ill" and he is hospitalised – presidency’s statement pic.twitter.com/VVZiddN8OJ