Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi hastaneye kaldırıldı
92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
92 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
DEVELOPING: Tunisia's President Beji Caid Essebsi is "seriously ill" and he is hospitalised – presidency’s statement pic.twitter.com/VVZiddN8OJ— TRT World Now (@TRTWorldNow) 27 Haziran 2019
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