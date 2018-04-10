Son dakika! Tüm gözler oradaydı: Rusya'dan flaş karar
Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.
Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırı üzerine ABD’nin başını çektiği ve Türkiye’nin desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), karar tasarısı Rusya’nın vetosuna takıldı.
ABD’nin taslağı 12 evet oyu almasına rağmen Rusya’nın hayır oyu ile veto edildi. Rusya ile birlikte Bolivya hayır oyu kullanırken Çin çekimser kaldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle