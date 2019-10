Son dakika... Trump'tan yeni açıklama

Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalarda bulundu.

Trump yeni açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes ilan edildi ve muharebe görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Tutuklu DEAŞ'lıların durumu teminat altına alındı. Sabah 11:00'da (Türkiye saati ile 18:00'de) Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkürler."

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!