Son dakika... Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı
ABD Başkanı Trump OPEC'e petrol fiyatlarını indirme çağrısı yaptı. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmesini söyledi. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yakıt fiyatları düşüyor. OPEC'i arayarak fiyatları düşürmeniz gerek dedim" dedi. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 17.36 itibarıyla yüzde 3.28 düşüşle 71.94 dolardan işlem görüyor.
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