Son Dakika... Trump'tan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilme konusuna değindi. Trump aynı zamanda güney sınırına örmek istediği duvarla ilgili alacağı kararlar için önümüzdeki günleri işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump,Suriye'den askerlerimizi çekiyoruz dedi ve çekilmenin çabuk olacağını söylemediğini sözlerine ekledi.
Donald Trump, Meksika sınırına örmek istediği duvar için 5.6 milyar dolarlık teklifinden vazgeçmediğini söyledi.
Trump, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde eğer teklifim kabul edilmezse gerekirse acil durum kararı alırız" şeklinde açıklamada bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle