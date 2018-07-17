Son dakika! Trump'tan NATO açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "NATO zayıftı ancak şimdi tekrar güçlü. (Bu Rusya için kötü) ifadesini kullandı. Trump, NATO'nun kendisi sayesinde güçlü olduğunu iddia etti.
Trump'ın kısa süre önce attığı Tweet'te şu ifadeler yer alıyor: "NATO ile harika bir toplantı yaptım. Sadece benim sayemde, ek olarak 33 milyar ödediler, gelecekte yüz milyarlarca dolar ödeyecekler. NATO daha önce güçsüzdü, şimdi yeniden güçlü (Rusya için kötü) Medya sadece diğer liderlere kaba olduğumu söylüyor, paradan hiç bahsetmiyor"
Ayrıntılar geliyor...
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