Son dakika... Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, CIA'in Kaşıkçı raporu ve Senato'daki tepkilere rağmen Veliaht Prens Selman'ın yanında yer aldığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Reuters muhabiri tarafından Trump'a Cemal Kaşıkçı cinayeti soruldu.
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens'in parmağının olup olmadığı konusunda açıklama yapmayan Trump, 'O Suudi Arabistan'ın lideri. Suudi Arabistan oldukça iyi bir müttefik' yanıtını verdi.
'Suudi Arabistan'ı desteklemek Veliaht Prens'i desteklemek midir?' sorusuna ise 'Evet şu anda kesinlikle öyle' cevabını verdi.
Trump ayrıca Veliaht Prens Selman'ın kendinden emin bir şekilde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bir ilgisi olmadığını söylediğini hatırlattı.
VELİAHT PRENS KRAL OLACAK MI?
Reuters muhabiri Trump'a, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin bazı üyelerinin Veliaht Prens Selman'ın kral olmasını engellemek istediğini fakat Selman'ın kral rolünü belirleyecek mercinin ABD ve Trump olacağının düşünüldüğünü söyledi.
Trump bu sözlere, 'Böyle bir şey duymadım. Buna yorum yapamam çünkü böyle bir şeyi hiç duymadım. Duyduğum tek şey Selman'ın oldukça güçlü şekilde iktidarda olduğu' sözleriyle yanıtladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle