Son dakika: Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalının '60 dakika' isimli programında önemli açıklamalarda bulundu.
Trump kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de açıklama yaptı.
Trump, "Eğer Kaşıkçı olayının ardında Suudiler varsa çok ağır cezalar vereceğiz. Olayı en derinine ineceğiz ve çok şiddetli cezalar uygulanacak" dedi.
ABD Başkanı ayrıca; "Onlar bunu reddediyor, şiddetle reddediyorlar. Onlar bu işin arkasında olabilir mi? Evet" dedi.
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