Son dakika... Trump'tan İran'ın yaptırım açıklamasına yanıt
ABD Başkanı Donald Trump: İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabiki hayır dedim.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.
Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, "ABD Başkanı Donald Trump: İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabiki hayır dedim." dedi.
Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019
Trump'ın bu açıklamasından kısa bir süre önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtmişti.
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