Son dakika! Trump'tan İran'a çok sert sözler
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına yeniden başlaması durumunda 'daha büyük sorunlara' sahip olacağını söyledi. Trump, İran'ın füze denemeleri yaptığını ve bölgede problemlere neden olduğunu ifade etti.
Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya karşı sert söylemini devam ettiriyor.
Bugün Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan Trump, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma hakkında “çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” sözlerini sarf etti.
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