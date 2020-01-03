MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Trump'tan İran açıklaması
GeriDünya Son dakika: Trump'tan İran açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

Son dakika: Trump'tan İran açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı saldırının ardından "İran hiç savaş kazanmadı ama hiç müzakere de kaybetmedi" açıklamasında bulundu. Süleymani'den İran'da hem korkulduğunu hem de nefret edildiğini belirten Trump, "Süleymani, İran'daki birçok protestocunun ölümünden sorumlu. Daha önce ortadan kaldırılmalıydı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, tatil yaptığı sırada İran'ın üst düzey komutanlarına yönelik operasyon talimatı vermiş, bu sabah saatlerinde Bağdat'a füze saldırısı düzenlenmişti. 

Saldırının ardından aralarında İran'ın efsane komutanı Kasim Süleymani hayatını kaybetmişti.

Dünyayı sarsan bu saldırının etkisi daha sürerken Trump, İran ile ilgili bir tweet paylaşımında bulundu.


Trump tweetine: "İran hiç savaş kazanmadı ama hiç müzakere de kaybetmedi" yazdı. 

Daha sonra attığı tweetlerde Trump, "General Kasım Süleymani geniş bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı ve daha pek çoğunu öldürmek için plan yapıyordu... ama yakalandı! Milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ya da dolaylı olarak sorumluydu." ifadelerini kullandı. 

Trump ayrıca, "İran bunu hiçbir zaman doğru düzgün itiraf edemeyecektir ama Süleymani'den İran'da hem korkuluyor hem de nefret ediliyordu. Liderlerinin dünyayı inandırmaya çalıştığı gibi üzgün değiller. Daha önce ortadan kaldırılmalıydı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı
daha fazla video için
ABD, İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü
daha fazla video için
31
Geriye hiç çıkarmadığı yüzüğü kaldı Ordu harekete geçti
Geriye hiç çıkarmadığı yüzüğü kaldı! Ordu harekete geçti
Ortaya çıktı İşte Kasım Süleymani istihbaratını sızdıran ülke
Ortaya çıktı! İşte Kasım Süleymani istihbaratını sızdıran ülke
22
İşçilikten generalliğe, Hamaneyin sağ kolu Süleymani Hurriyet.com.trden Kasım Süleymani’nin portresi...
İşçilikten generalliğe, Hamaney'in sağ kolu Süleymani! Hurriyet.com.tr'den Kasım Süleymani’nin portresi...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle