Son dakika: Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, tatil yaptığı sırada İran'ın üst düzey komutanlarına yönelik operasyon talimatı vermiş, bu sabah saatlerinde Bağdat'a füze saldırısı düzenlenmişti.

Saldırının ardından aralarında İran'ın efsane komutanı Kasim Süleymani hayatını kaybetmişti.

Dünyayı sarsan bu saldırının etkisi daha sürerken Trump, İran ile ilgili bir tweet paylaşımında bulundu.

Trump tweetine: "İran hiç savaş kazanmadı ama hiç müzakere de kaybetmedi" yazdı.

Daha sonra attığı tweetlerde Trump, "General Kasım Süleymani geniş bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü veya ağır şekilde yaraladı ve daha pek çoğunu öldürmek için plan yapıyordu... ama yakalandı! Milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ya da dolaylı olarak sorumluydu." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "İran bunu hiçbir zaman doğru düzgün itiraf edemeyecektir ama Süleymani'den İran'da hem korkuluyor hem de nefret ediliyordu. Liderlerinin dünyayı inandırmaya çalıştığı gibi üzgün değiller. Daha önce ortadan kaldırılmalıydı." dedi.

