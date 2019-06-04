Son dakika... Trump'tan İngiltere'de dikkat çeken açıklamalar
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere gezisi nedeniyle Başbakan theresa May ile görüştü. Trump görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
İki lider arasındaki görüşme bir saatten daha fazla sürdü. Donald Trump, İngiltere ve ABD'nin dünya tarihinin gördüğü en büyük müttefikler olduğunu ifade etti.
İran konusuna da değinen Trump, İngiltere ile ABD'nin aynı fikirde olduğunu vurguladı ve nükleer faaliyetlere kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.
Protestolarla ilgili sorulan bir soruya ise Trump, "Ben protesto görmedim, hani neredeler dedim." şeklinde cevap verdi.
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