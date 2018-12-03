Son dakika... Trump'tan gümrük vergisi açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden ülkesinin Çin ile uzlaşıya vardığı yeni gümrük vergisi uygulamasını açıkladı.
Trump'ın yaptığı açıklamada Çin'in, ABD üretimli otomobiller için daha düşük oranda gümrük vergisi ya da gümrüksüz uygulamayı kabul ettiği ifadelerine yer verildi.
Açıklama ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'de yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda uzlaşıya varmasının ardından yapıldı.
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