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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.02.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump'tan flaş Suriye açıklaması: 24 saat içinde...

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Son dakika... Trump'tan flaş Suriye açıklaması: 24 saat içinde...

ABD Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye hakkında yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan edeceğini duyurdu. Trump, Meksika sınırısına duvar örülmesi gerekliliğinin önemini vurgulayarak, "Kadın, çocuk ve insan kaçakçılığını kontrol noktalarından yapamazlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin güney sınırlarını kontrol edemediğini kaydeden Donald Trump, "Duvarı örmemiz gerekiyor. Bu benim seçim kampanya sözümdü, fakat tek gerekçe bu değil." dedi.

Trump, şunları kaydetti:

"Ülkemize korkunç derece uyuşturucu giriyor, bunların çoğu güney sınırlarından. Bu yüzden, güney sınırlarında çok fazla insan tutukladık. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden dolayı daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz."
Donald Trump, ulusal acil durum ilanının ardından, karara yönelik Kongre ve yargıdan itirazlar olacağına vurgu yaparak, bu itirazların ülke güvenliğini riske atacağını belirtti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Başkan Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

TRUMP, 24 SAAT İÇİNDE SURİYE AÇIKLAMASI YAPACAK

Öte yandan Trump, 24 saat içerisinde Suriye hakkında yeni açıklamalar yapacağını da duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ hakkında konuşma yapması beklenen Trump, "Suriye hakkındaki 24 saat içerisinde açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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