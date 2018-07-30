Son dakika... Trump'tan flaş açıklama: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Washington-Tahran geriliminde son gelişme... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında İran konusuna değindi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, basın mensuplarının sorusu üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtti. ABD lideri, bu görüşme için hiçbir şartın olmadığını da sözlerine ekledi.
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