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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.06.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump'tan düşürülen 'drone' ile ilgili ilk açıklama

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Son dakika... Trump'tan düşürülen 'drone' ile ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran'a, "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD-İran gerilimi tırmanırken ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ülkesine ait İHA'yı düşüren İran'a gözdağı verdi.

Trump, tek cümlelik paylaşımında, "İran çok büyük bir hata yaptı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'da bugün ABD'nin düşürülen İHA konusunda Tahran'a nasıl tepki verileceğinin tartışılacağı toplantının yapıldığı bildirildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi detay paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Son dakika... Trumptan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama

CENTCOM İHA'NIN İRAN TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğü doğrulanmıştı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "RQ-4A Global Hawk tipi bir insansız keşif uçağı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada İran'a ait bir karadan havaya füze sistemiyle vurularak düşürüldü." ifadesine yer verildi.

Son dakika... Trumptan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama

İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu ifade eden İranlı yetkililerin aksine uçağın İran hava sahasına girmediği savunulan açıklamada, "Bu, uluslararası hava sahasında ABD'nin gözlem varlığına yönelik sebepsiz bir saldırıdır." ifadesine yer verildi.

CENTCOM İHAnın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı
CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı
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