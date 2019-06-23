Son dakika... Trump'tan dikkat çeken İran ve Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından düşürülen drone ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir itirafta da bulundu.
Trump, İran'ın insansız hava aracını kendisini kışkırtmak için vurmadığını, ABD'yi yeni bir anlaşmaya çekmek ve pazarlık yapabilmek amacıyla vurduğunu ifade etti.
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prens ile yaptığı telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetine değinmediklerini o konuda konuşmadıklarını ifade etti.
Kaşıkçı cinayetinin FBI tarafından soruşturulması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Trump, "FBI Kaşıkçı cinayetini çok güçlü bir şekilde zaten soruşturuyor" dedi.
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