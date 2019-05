Son dakika... Trump'tan Çin'e gözdağı

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı üzerinden Çin'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Trump, ülkesi ile ticaret anlaşması yapmaması halinde Çin'in ciddi zarar göreceğini söyledi.

Trump'ın açıklamasının ardından Çin'den misilleme geldi. Çin, haziran'dan itibaren toplam 60 milyar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 25 arasında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!