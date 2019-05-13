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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
13.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump'tan Çin'e gözdağı

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Son dakika... Trump'tan Çin'e gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin'in ciddi zarar göreceğini söyledi. Trump'ın açıklamasının ardından Çin'den misilleme geldi.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabı üzerinden Çin'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Trump, ülkesi ile ticaret anlaşması yapmaması halinde Çin'in ciddi zarar göreceğini söyledi.

Trump'ın açıklamasının ardından Çin'den misilleme geldi. Çin, haziran'dan itibaren toplam 60 milyar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 25 arasında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.


ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere geçen hafta perşembe günü ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı cuma günü 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, “Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Çin'in yapacağını bildirdiği misillemenin büyüklüğü ve kapsamı bilinmiyor.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, müzakereleri “samimi ve yapıcı” olarak değerlendirirken, “Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullanarak, yaptırımların gelecekte de sürebileceği sinyalini vermişti.

Çinden ABD ile ticaret anlaşması açıklaması
Çin'den ABD ile ticaret anlaşması açıklaması
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