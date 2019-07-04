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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.07.2019 - 00:25, Son Güncelleme:

Son dakika! Trump'tan bir tehdit daha: Dikkatli ol!

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Son dakika! Trump'tan bir tehdit daha: Dikkatli ol!

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'a, "Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir" sözleriyle yüklendi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımına Twitter hesabından bir kez daha tepki gösterdi.

Trump, açıklamasında, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

İran yönetimi, hafta başında, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığını duyurmuştu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde, Tahran yönetiminin yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üzerine çıkardığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, bu açıklama üzerine İran'a, "Ateşle oynuyorlar." ifadesiyle tepki göstermiş, Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da ayrı ayrı açıklamalarla İran'ın kararını kınamıştı.

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